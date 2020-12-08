- Haberler
- Medya Haberleri
- Masterchef elenen yarışmacıları Tanya ve Uğur sevgili mi? Tanya Kilitkaya'nın paylaşımı..
Masterchef elenen yarışmacıları Tanya ve Uğur sevgili mi? Tanya Kilitkaya'nın paylaşımı..
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 10:59
MasterChef Türkiye yarışmasından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle diskalifiye edilerek büyük tepki çeken Uğur Deniz Yılmaz, bu kez de aşk iddialarıyla gündeme geldi.
Tanya cephesinden aşk iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
MASTERCHEF'TE AŞK VAR MI?
MasterChef 2020 yarışmasından elenen yarışmacılardan biri olan Berker Başmanav'dan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef’te aşk var" demişti.
Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın "MasterChef’te aşk var mı?" sorusuna, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" cevabını vermişti. Berker’in aşk açıklaması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İddiaların odağındaki isimlerden biri Tanya diğeri de Uğur'du.
MASTERCHEF TANYA VE UĞUR SEVGİLİ Mİ?
MasterChef'e son deva eden isim Ebru Has oldu. Ebru'nun yakın arkadaşı olan Tanya Kilitkayalı'dan Ebru'ya destek paylaşımları geldi.
Fakat Tanya'nın paylaşımlarında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.