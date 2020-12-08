Masterchef elenen yarışmacıları Tanya ve Uğur sevgili mi? Tanya Kilitkaya'nın paylaşımı..

MasterChef'in diskalifiye edilen yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz ve elenen Tanya Kilitkayalı arasındaki aşk iddiaları sosyal medyaya damgasını vurdu. MasterChef Tanya'nın son paylaşımı olay oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle diskalifiye edilerek büyük tepki çeken Uğur Deniz Yılmaz, bu kez de aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Tanya cephesinden aşk iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

MASTERCHEF'TE AŞK VAR MI?

MasterChef 2020 yarışmasından elenen yarışmacılardan biri olan Berker Başmanav'dan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef’te aşk var" demişti.



Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın "MasterChef’te aşk var mı?" sorusuna, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" cevabını vermişti. Berker’in aşk açıklaması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



İddiaların odağındaki isimlerden biri Tanya diğeri de Uğur'du.

MASTERCHEF TANYA VE UĞUR SEVGİLİ Mİ?

MasterChef'e son deva eden isim Ebru Has oldu. Ebru'nun yakın arkadaşı olan Tanya Kilitkayalı'dan Ebru'ya destek paylaşımları geldi.

Fakat Tanya'nın paylaşımlarında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

Uğur ve Ebru ile fotoğrafını paylaşan Tanya, 'en değerli' ve 'en değerli kardeşim' ifadelerini kullandı. Ebru'ya kardeşim yazan Tanya'nın Uğur'un yanına üç nokta koyması aralarında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi.

Aynı zamanda Uğur'un diskalifiye sürecinde desteğini esirgemeyen Tanya, "Güzel kalplim, ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz, her zaman yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.