MasterChef Emir kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emir Elidemir hakkında bilgiler..

MasterChef 2020 sezonunu üçüncülükle tamamlayan Emir Elidemir, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor. Emir Elidemir kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2020 sezonu üçüncüsü Emir Elidemir, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, Emir Elidemir hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, MasterChef Emir kimdir? İşte, Demet ve Alişan konuğu Emir Elidemir hakkında bilgiler...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak üzere üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran'da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul’daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir.

Ağustos ayında Masterchef'e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olarak 2020 MasterChef Türkiye üçüncüsü olmuştur.

Instagram'da ''emirelidemir'' kullanıcı adıyla yer alan MasterChef Emir Elidemir'in 361 bin takipçisi bulunmaktadır.