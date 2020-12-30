MasterChef Emir kimdir? MasterChef 2020 üçüncüsü Emir Elidemir hayatı ve kariyeri..

MasterChef Türkiye’de yarı finale kalan Emi Elidemir, elenmesinin ardından merak konusu oldu. MasterChef 2020 üçüncüsü Emir kimdir, kaç yaşında...

Ekranların heyecanla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’de 29 Aralık 2020 akşamı yarı final heyecanı yaşandı. Emir ile Serhat arasındaki düello sonucunda ikinci finalist belli oldu.

Masterchef Emir, bu akşamki mücadele sonrasında üçüncü oldu ve yarışmaya veda etti.

Elenmesi sonrasında MasterChef Emir Elidemir’in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. İşte Emir Elidemir hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994’te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran’da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul’daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir.

Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olarak 2020 MasterChef Türkiye üçüncüsü olmuştur.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ YARI FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef’te bu akşam günün konsepti “tereyağı” oldu. Yarı finalde Serhat ile Emir, başlangıç, ana yemek ve tatlı yaparak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı.

Üç oyunda on üzerinden şeflerin verdiği puanlar sonrasında Serhat, Emir puan aldı. Bu sonuçla MasterChef Türkiye 2020’nin ikinci finalisti Serhat oldu.