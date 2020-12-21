MasterChef Eray kimdir? MasterChef’ten elenen Eray Aksungur hayatı ve kariyeri..

MasterChef 2020 yarışmacısı Eray'ın elenmesinin ardından 'MasterChef Eray kimdir?' merak konusu oldu. Hayallerine veda eden Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında...

20 Aralık Pazar gecesi MasterChef yeni bölümde eleme heyecanı yaşandı. Finale çok az bir zaman kala yarışmacılar, MasterChef önlüğüne isimlerini yazdırabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Bolu’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, yüz bin kişinin üzerinde başvuru arasından sonra elemelerden geçip MasterChef son beşine kalmayı başardı. Fakat bu akşam yapılan eleme oyunu ile MasterChef Eray’ın mücadelesi sona erdi.

MasterChef Eray, 125. bölümde yapılan eleme oyunu ile yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Eray kimdir? İşte Eray Aksungur hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

MasterChef Eray Aksungur, 1997 yılında Bolu’da doğdu. Eray, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı attı ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başladı. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev aldı.

Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yaptı. Ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etti.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarıştı ve orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirdi.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazandı.

Altı aylık MasterChef mücadelesi tamamlanan, MasterChef’i beşinci olarak tamamlayan ve MasterChef’ten elenen isim Eray oldu.

İLK ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?

Temmuz ayında başlayan mücadelede son beşlinin kaldığı 18. haftada kıyasıya mücadeleler sonunda 3 eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında ise son eleme adayını belirlemek için düello oynandı.

Yarışmacılardan 45 dakikalık sürede Mehmet şefin Istakoz Mousse isimli imza tabağının yapılması istendi. Verilen süre sonunda şefler, düelloyu kazanan ve ilk çeyrek finalist olarak üniforma üzerine ismini yazdırmaya hak kazanan yarışmacının Emir olduğunu açıkladı.