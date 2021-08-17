MasterChef Eren kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, sezonun on ikinci ana kadro yarışmacısı seçilen Eren Kaşıkçı'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada, yarışmacılar, Macaristan mutfağının meşhur lezzeti gulaş yemeğini yaparak ilk 5'e girmeye çalıştı.

İlk 5'in ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Eren Kaşıkçı, hindiba ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayarak ana kadroya giren dokuzuncu isim oldu.

Bu gelişme sonrası Eren Kaşıkçı'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 12. ana kadro yarışmacısı Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler…

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan ve yarışmaya Gökçeada'dan katılan 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı, evli ve bir çocuk sahibidir.

Otelde şeflik yapan MasterChef Eren, İstanbul'da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir. Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada'dan MasterChef'e katılmıştır.

Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.