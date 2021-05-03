Masterchef Esra kimdir? Demet ve Alişan konuğu Esra Tokelli hakkında bilgiler

MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Esra Tokelli, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Şef Esra Tokelli'nin hayatını merak ediyor. Peki, Esra Tokelli kimdir?

Masterchef Türkiye'de sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başaran yarışmacılardan biri olan Esra Tokelli, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, Esra Tokelli'nin hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Esra Tokelli kimdir, kaç yaşındai nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Esra Tokelli kimdir? İşte, Demet ve Alişan konuğu Şef Esra Tokelli'nin hayatı...

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

41 yaşında olan aşçı Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Çok iddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini, zamanının çoğunun mutfakta geçtiğini ve bu nedenle MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtmiştir.

Daha önce Seda Sayan’ın sunduğu ''Yemekteyiz'' yarışmasına da katılan Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden geçer not almıştır.

Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini eleyerek birinci olmuştur.

ESRA TOKELLİ EVLİ Mİ?

Ev hanımı olan Esra Tokelli'nin evli olup olmadığına dair bir bilgi bulunmasa da eşinden boşanmış olduğu biliniyor. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.