MasterChef Fatma kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Fatma Polat hakkında bilgiler

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 5 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, MasterChef olma hayallerine veda eden isim Fatma Polat oldu. Peki MasterChef'ten elenen Fatma Polat kimdir?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in dün akşamki bölümünde eleme oyunu oynandı.

Fatma, Hamza ve Hasan, 5 Eylül 2021 Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim olmamak için tezgah başında mücadele verdi.

Mücadelenin ardından tadım sürecine geçen şefler, kararlarını vererek bu hafta MasterChef'e veda eden ismin Fatma olduğunu açıkladı. Fatma'nın elenmesi herkesi şaşırtırken, hakkındaki bilgiler ise merak konusu oldu.

Peki MasterChef Fatma kimdir? İşte MasterChef Türkiye'den elenen Fatma Polat hakkında bilgiler...

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

38 yaşındaki Fatma Polat, aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, 13 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vadır.

17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılan MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat, hayatta her şeyi başarabileceğini iddia etmektedir. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonuyla da jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.