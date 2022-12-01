MasterChef Fatmanur meğer afet-i devranmış! 'Kanıtlayabilirim' diyerek paylaştı...

MasterChef hayallerine veda eden Fatmanur Uçar, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla beğeni topladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef 2022 sezonunda yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden Fatmanur Uçar, sezonua damga vuran isimlerden oldu.

Henüz 23 yaşındaki Fatmanur, yemeklerdeki başarılarının yanı sıra sivri dili ve tavırlarıyla öne çıktı.

10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, elenmesinin ardından aile evine döndü.

Fizik gösterisi yaptı

Sosyal medyada takip kitlesini genişleten genç isim, paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak boydan karelerini kolaj yapan Fatmanur, fiziğiyle dikkat çekti.

"Kilolu değilim, kanıtlayabilirim" notuyla yayınladığı video, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fatmanur'u görenler "çok daha güzelmişsin" yorumunda bulundu.

İşte o kareler...