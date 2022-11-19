MasterChef Gamze Tosun'un 5 çocuğu ve eşiyle kareleri içleri ısıttı! 'Helal olsun'

MasterChef'in hırslı yarışmacısı Gamze Tosun, eşi ve 5 çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat sürerken bir yandan da hayallerinden vazgeçmiyor.

MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor.

Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu.

35 yaşında ve 5 çocuk annesi olan Gamze, geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı.

Özel hayatı merak konusu olan Masterchef yarışmacısı Gamze Tosun’un eşi ve çocukları merak konusu oldu.

MasterChef Gamze'nin ailesi

Sosyal medyadan ailesini paylaşan Gamze'ye beğeni ve yorumlar gelmeye devam ediyor.

Somer Şef'in "En yoğun aile hayatı olan burada sensin. 5 çocuğun ve eşin var. Buna rağmen işin o kısmını çok iyi yönetiyorsun." demesi üzerine Gamze Tosun'un söylediği sözler duygulandırdı.

"Bir gün geldiğinde 'İşte bu benim annem' demeleri için, belki de her düştüklerinde hayata karşı benim gibi dik durup belki beni örnek almaları için, ben hep bunları düşünerek hareket ediyorum. İlk öncelikle hedefim bir anne olarak; bu dünyaya amaçsız ve hedefsiz yetişmiş çocuklar bırakmak istemiyorum."

İşte MasterChef Gamze'nin eşi ve çocukları...