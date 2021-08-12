MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ana kadroya giren dokuzuncu isim olan Görkem Demiral'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Görkem Demiral kimdir? İşte Görkem Demiral'ın hayatı

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada, yarışmacılar, Nasi Goreng yemeğini yaparak ilk 5'e girmeye çalıştı.

İlk 5'in ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Görkem Demiral, biber ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayarak ana kadroya giren dokuzuncu isim oldu. Bu gelişme sonrası Görkem Demiral'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki MasterChef Görkem Demiral kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 dokuzuncu ana kadro yarışmacısı Görkem Demiral hakkında bilgiler…

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 23 yaşındaki Görkem Demiral, aslen İzmirlidir, annesi ise Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral, geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.