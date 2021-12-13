MasterChef Görkem'in ablasının girmediği yarışma kalmamış! Birbirinden iddialı pozlar...

MasterChef yarışmasından elenen Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral, gündeme geldi. Demiral'ın birçok yarışma programında boy gösterdiği ortaya çıkarken, iddialı pozları ise nefes kesti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yavaş yavaş finale doğru gitmeye başladı.

Eğlenceli ve keyifli anlarla dikkatleri çeken MasterChef yarışması, Altın Kelebek'te ödüle layık görülmüştü.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunduğu yarışmada, dün yine eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmanın en başında kadroya giren ve kısa süre sonra elenen Görkem, yeniden yarışmaya dahil olmayı başarmıştı.

Dün eleme adayları içerisinde yer alan Görkem Demiral, gecenin sonunda en düşük puanı aldı.

Yarışmaya 2. kez veda eden Görkem Demiral, ablası Esra Demiral'la gündeme geldi. Görkem'in ablasını görenler, nefes kesen pozlarına tam not verdi.

GÖRKEM'İN ABLASI ESRA DEMİRAL'IN YARIŞMA GEÇMİŞİ

23 yaşında olan Görkem Demiral anne tarafından Faslı fakat aslen İzmirli. Birçok restoran ve otelde çalılan Görkem'in ablası Esra Demiral ise ailenin en ünlü isimlerinden birisi.

Daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'e katılan Esra Demiral, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla dikkati çekiyor.

Kardeşine olan desteğini esirgemeyen Esra Demiral'in aynı zamanda işletmecilik yaptığı biliniyor.