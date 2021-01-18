MasterChef Güzide Mertcan, villasını çekip paylaştı

Lüks villasıyla ilgili açıklama yapan Güzide, "Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz. Çok üzgünüm ama ev bizim" dedi.

MasterChef Türkiye 2019’da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.

Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti.

VİLLASINI TANITTI

Ardından bu evi satan Mertcan, Başakşehir’de bir apartman dairesine taşındığını, bu evin kendilerine yettiğini anlatmıştı.

Güzide Mertcan, son olarak da lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu.

Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi." demişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM AMA EV BİZİM"

Gelen yorum ve eleştirilerden sonra Güzide Mertcan videosundaki yoruma ekleme yaptı.

Ünlü yarışmacı açıklamasında "Özellikle bazı arkadaşlara sesleniyorum, çok üzgünüm ama ev bizim. Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz; bir firmanın reklamını yapmadım. Aylardır Instagram'da defalarca yapım aşamalarını paylaştığımız evi satıyoruz. Ev satmak için ev almıyoruz elbette ama kısmet işte. Kocam fabrikasını taşımaya karar verdi, bu ev yapılırken. Bize yeni yollar, bize yeni evler göründü gelecekten." dedi.

"GÖRGÜSÜZLÜK"

Güzide Mertcan'ın bu yorumuna eleştiri yağdı.

Ekonomik sıkıntı içinde olan insanları hatırlatan takipçiler Mertcan'ın yaptığının "Görgüsüzlük" olduğunu söyledi.