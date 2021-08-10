MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek hakkında bilgiler...

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna yedinci olarak seçilen Hamza Mercimek'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Hamza Mercimek kimdir? İşte biyografisi...

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada, yarışmacılar, Niyokki tarifi için kolları sıvadı.

Ana kadroya yedinci olarak giren isim, eleme turlarında başarılı tabaklar çıkararak, şeflerin beğenisini kazanan yarışmacı Hamza Mercimek oldu.

Peki MasterChef Hamza Mercimek kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 yedinci ana kadro yarışmacısı Hamza Mercimek hakkında bilgiler…

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır.

Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye’de sürdürmektedir.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy’de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.

Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu’nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.

2020’de World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülünü aldı.

İlk eleme turunda Osmanlı mutfağından yaptığı damla sakızlı levrek buğulama yapan Hamza Mercimek, üç evetle bir üst tura geçmeye hak kazanmıştı.

Üçlü düellolarda da Mehmet ve Şükrü isimli yarışmacılarla yarıştı. Yarışmacılardan karnıyarık ve pilav yapmaları istendi. En başarılı tabağı Hamza Mercimek yaptı ve bir üst tura çıktı.