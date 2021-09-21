MasterChef Hamza'nın kim olduğunu duyanlar şoke oldu! Meğer o ismin en yakınıymış...

MasterChef Hamza'nın kim olduğunu duyanlar şoke oldu! Meğer o ismin en yakınıymış...

Bu sene MasterChef Türkiye yarışmasında boy gösteren Hamza Mercimek'in, papağanını öldüren Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilmiş videoları ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun üstlendiğini MasterChef, ekrana geldiği her bölüm ile renkli anlara sahne oluyor.

Birbirinden farklı yarışmacıları ile sezona başlayan MasterChef, seyircilerden tam not alarak yoluna devam ediyor.

Bazı yarışmacılar oldukça iyi ve yetenekli olurken, bazı yarışmacılar ise çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

Bu yarışmacılardan birisi olan Murat Özdemir tavırları nedeniyle diskalifiye edilmiş ardından ise papağanını öldürerek tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Akıl hastanesinde uzun bir süre tedavi gören ve taburcu olan Özdemir ile ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi.

Bu sene MasterChef'te boy gösteren Hamza Mercimek isimli yarışmacının, Murat Özdemir'in menajeri olduğu iddia edildi.

MASTERCHEF HAMZA, MURAT ÖZDEMİR'İN MENAJERİ Mİ?

Hamza Mercimek'in, eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı iddia edilirken, ilginç bir video daha ortaya çıktı.

Videoda; Murat Özdemir ve Hamza Mercimek'in bir masada birlikte samimi bir şekilde yemek yediği ve Özdemir, Masterchef Hamza'ya övgüler yağdırdığı görülüyor.