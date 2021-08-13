MasterChef Hasan kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, sezonun onuncu ana kadro yarışmacısı seçilen Hasan Biltekin'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef Hasan Biltekin kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanan 36. bölümle birlikte MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren onuncu yarışmacı Hasan Biltekin oldu.

Temmuz ayı başında başlayan eleme turlarında rakiplerini eleyerek final turuna geçmeye hak kazanan Hasan Biltekin, günün en başarılı tabağını hazırladı ve ana kadroya girmeyi başardı.

Peki MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 onuncu ana kadro yarışmacısı Hasan Biltekin hakkında bilgiler…

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan Biltekin, 27 yaşındadır.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, veNevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Hasan Biltekin'in madalyaları ve kupaları bulunmaktadır.

MasterChef'e 2. kez katılan yarışmacı, geçen sene 3 evet oyu almıştı.

''Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı.'' diyerek dikkatleri üzerine çeken Hasan Biltekin'in geçen sezon elemeleri geçmesine rağmen annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememişti.