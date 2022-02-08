MasterChef Hasan'ın başına talih kuşu kondu! Yakışıklılığı ve doktor sevgilisi ile gündemdeydi ama...

MasterChef Hasan'ın başına talih kuşu kondu! Yakışıklılığı ve doktor sevgilisi ile gündemdeydi ama...

MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken ve ikinci olan Hasan Biltekin, gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun bir süre doktor sevgilisi ile gündem olan yarışmacı, şimdilerde işiyle anılıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 2021-2022 sezonu sona erdi ve Eren Kaşıkçı birinci oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunduğu yarışma, finale gelene kadar eğlenceli anlara sahne oldu.

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada favori yarışmacılardan olan Hasan Biltekin ise ikinci oldu.

Genç yarışmacının ikinci olması hayranlarını şaşırtırken, uzun bir süre doktor sevgilisi ile gündeme gelmişti.

Sevgilisinin kıskançlığından dolayı sorun yaşadıklarına dair birçok konu ile anılan Biltekin'in yarışmadan sonra ne yapacağı merak ediliyordu.

MasterChef'e başvurmadan önce Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Biltekin'in ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çalışmaya başladığı öne sürüldü.

HASAN BİLTEKİN'İN MEHMET YALÇINKAYA İLE Mİ ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın Fenerbahçe'deki restoranında görüntülenen Hasan Biltekin'in, kariyerine şef Mehmet Yalçınkaya'nın yanında devam edeceği söylendi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.

O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, "Birlikte yeni bir iş mi?" soruları gündeme geldi. Ancak konu hakkında Yalçınkaya cephesinden net bir açıklama gelmedi.

Hasan Biltekin restoranda bulunduğu sırada Mehmet Yalçınkaya'nın müşterilerine, ördek yağında konfi patates ve orman meyveli crumble magnolya ikram etti.

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı.

Başarılı yarışmacı 2020 yılında da MasterChef'e katıldı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Bu sene ise ikinci oldu.

Genç yarışmacı şimdilerde doktor olan Hülya Acar ile aşk yaşıyor.