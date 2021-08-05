MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı İbrahim Cingözler hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, sezonun 4. ana kadro yarışmacısı seçilen İbrahim Cingözler'in hayatı merak ediliyor. Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

4 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan 29. bölümle birlikte MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren dördüncü yarışmacı İbrahim Cingözler oldu.

Temmuz ayı başında başlayan eleme turlarında rakiplerini eleyerek final turuna geçmeye hak kazanan İbrahim Cingözler, günün en yaratıcı tabağını hazırlayarak ana kadroya girmeyi başardı.

Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 dördüncü ana kadro yarışmacısı İbrahim Cingözler hakkında bilgiler…

MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum'dan katılan 25 yaşındaki İbrahim Cingözler, aslen Adanalıdır. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef'e katılan İbrahim, yaşantısını üniversiteye kadar Adana'da sürdürmüştür.

Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı, Adana'da da üç yıl boyunca çalışmış olduğundan neredeyse yörenin tüm yemeklerine hakimdir. İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir.

Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirten İbrahim, yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırladığı ''Egeden'' isimli yemekle katılmış ve eleştiriye açık olduğunu söylemiştir.

Bodrum'da bir işletmede çalışan İbrahim, Marmaris, Türkbükü ve Torba gibi çok sayıda yerde çalışmıştır.

Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade ederek şampiyonluk kupasını Adana'ya götüreceğini söylemiştir. İbrahim Cingözler, yarışmadan önce Danilo Şef'le Adana'da bir festival etkinliğinde karşılaşmıştır.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

İlk turda Milas domatesinden yaptığı sos ve Ege yeşillikleriyle hazırladığı levrek ile şeflerden büyük övgü alan İbrahim, üç evet oyu alarak turu geçmeyi başardı.

İbrahim Cingözler, 15. bölümün 3. düellosunda Safa Tabur ve Uğur Taşdemir eşleşti. Şefler, yarışmacılardan ıspanaklı ve ricotta peynirli ravioli yapmalarını istedi. Yarışmacılar hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu.

Şefler, açık ara farkla düelloyu kazanan ismin İbrahim Cingözler olduğunu açıkladı. Böylece MasterChef İbrahim, bir üst tura çıkmış oldu.