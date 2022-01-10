MasterChef ikinci finalist kim oldu? Finale geri sayım...

MasterChef ikinci finalist kim oldu? Finale geri sayım...

MasterChef Türkiye'nin 9 Ocak tarihli son bölümünde adını finale yazdıran isim belli oldu. Peki MasterChef'in ikinci finalisti kim, hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı.

MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak.

MasterChef Türkiye’de Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen, Tahsin ve Hasan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalan ikinci isim belli oldu.

Masterchef'te finali garantileyen ikinci yarışmacı kim oldu merak ediliyor. Peki 9 Ocak Masterchef 2. finalist kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı.

İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı. Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan ise 39 puan aldı.

Üçüncü tabak ise kazananı belirledi. Üç MasterChef adayı, Somer Sivrioğlu'nun tarifi olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaparak yarıştı.

Oynanan etaplar sonrasında ise şeflerden en fazla puanı alarak MasterChef’te ilk 3’e kalmayı başaran isim Tahsin oldu.