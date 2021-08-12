MasterChef jargonu: Torşon nedir, ne işe yarar?

Herkesin bildiği "el bezi" anlamında kullanılan "Torşon", MasterChef izleyicilerinin merak konusu oldu. Peki torşon nedir, ne işe yarar?

MasterChef yarışmasıyla birlikte her bölümde farklı bir yemek ve terim merak konusu oluyor. Sezon boyunca sıkça duyulan kelimelerden birisi ise "Torşon"...

Seyirciler, arama motorlarında sıklıkla "torşon ne demek, ne işe yarar?" gibi soruları araştırıyor.

Mutfakta zaman geçirenlerin elinin altından eksik olmayan torşon, aslında herkesin bildiği sıradan bir mutfak bezi. Gastronomi alanında ise torşon adıyla kullanılıyor.

Peki torşon nedir ve ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

TORŞON NEDİR

Mutfaklarda çalışan aşçıların sıklıkla kullandığı torşon, kelime anlamıyla aşçı bezi olarak adlandırılır.

Mutfağın ilk kurallarından biri olan hijyen ve disiplin, torşon aşçı bezi yardımıyla sağlanıyor. Yemek yapmadan önce gerek duyulan donanımlar hazırlanırken mutlaka torşon havlu da el altında bulunmalıdır.

Genellikle torşon beyaz renkte ve sağlam, havlu kumaşından yapılır. Özellikle sıcak tencere ve tavaları tutmak için kullanılır.