MasterChef Junior ne zaman başlıyor? MasterChef Çocuklar için başvuru nasıl yapılır? Başvuru soruları..

MasterChef Türkiye’nin sürpriz bir versiyonu hazırlanıyor. Acun Medya’nın hazırladığı programlardan O Ses Türkiye’de yapılan çocuklar versiyonu MasterChef için uygulanacak.

MasterChef yarışmasının çocuk versiyonu için başvurular başladı. MasterChef Junior ne zaman, nasıl başvurulur, şartlar nelerdir gibi sorular araştırılıyor.

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir. MasterChef Junior yarışmasıyla ilgili henüz daha detaylı bilgiler açıklanmadı fakat başvuruda sorulacak sorular açıklandı.

MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına sorulacak sorular ise şöyle:

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? (Evet ise detaylı bildi yazılacak)

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? (Evet ise detaylı bilgi yazınız)

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?