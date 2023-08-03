MasterChef jürileri çapkın çıktı! Şimdi de Danilo Şef! Sevgilisiyle AVM'de... MasterChef’in jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna ile sevgilisi Eda Alkaya alışveriş yaparken görüntülendi.

Türkiye'deki macerası devam eden İtalyan Şef Danilo Zanna, MasterChef ile ekranlara geliyor.

Jüri görevini bu sezon da devam ettiren Danilo, Türk halkının sempatisini topluyor.

Geçtiğimiz yıl 9 yıllık evliliğine son veren Zanna'nın bekarlığı uzun sürmedi.

Danilo Zanna, gönlünü Eda Alkaya'ya kaptırdı.

Danilo'nun küçük aşkı

Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna (41), geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

İstanbul 1996 doğumlu ve üniversite öğrenci olduğu iddia edilen Alkaya hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Danilo'nun takipçileri yeni sevgilisi Eda Alkaya'yı eski eşi Tuğçe Demirbilek'e benzetiyor.