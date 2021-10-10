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MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

MasterChef Türkiye'nin ünlü şef ve jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.