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    MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

    MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

    MasterChef Türkiye'nin ünlü şef ve jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 09:56
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı.

    Festivalde MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan şefler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

    MEHMET ŞEF PAYLAŞTI

    Şef Mehmet Yalçınkaya, o kareyi “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notuyla paylaştı.

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    ŞEFLERE LİNÇ KAMPANYASI

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin başarılı iki şefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafın ardından muhalif hesapların hedefi oldu.

    Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Linç kampanyası başlatılan şefler, Türkiye'de ve dünyada mutfaktaki başarılarıyla tanınan isimlerden.

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