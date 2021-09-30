MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya o sırrı açıkladı! Her yemeğe şeker atmasının nedeni...

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya o sırrı açıkladı! Her yemeğe şeker atmasının nedeni...

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir televizyon programında neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye, bu sezon da reytinglerde zirveye oynuyor.

Önemli ölçüde hayran kitlesi oluşturan programının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, yarışma esnasında sergilediği sinirli tavırlarla dikkati çekiyor.

Sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, TV8'de yayınlanan ''Müge ve Gülşenle 2. Sayfa'' programına konuk oldu. Mehmet Şef, katıldığı programda her yemeğe şeker atma nedenini ilk kez açıkladı.

ŞEKER YEMEĞİN ASİTİNİ DÜŞÜRÜYOR

''Her yemeğe biraz şeker atın.'' diyen Mehmet Şef, şekerin yemeğin asitini düşereceğini söyledi.

Mehmet Şef, yaptığı açıklamada, makarnaya, zeytinyağlıya, et yemeklerine ve çorbaya 1 çay kaşığı şeker atılması tavsiyesinde bulundu.