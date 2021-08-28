MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı hikayesi yürek yaktı! Meğer bu yüzden saklıyormuş...

Dört sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan lezzet yarışması programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı hikayesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan deneyimli şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmada sol elini göstermemeye gayret ediyordu.

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, çekimlerde de devamlı sol eli görünmeyecek şekilde kamera karşısına geçiyordu.

Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Üstelik sosyal medyada da konu oldu.

Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol elini gizlediği belli oldu.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği kaza sonrası 3 parmağını kaybettiği öğrenildi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isimdir.

1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya gelen Masterchef'in Mehmet Şef'i, 2004'te İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi 'Culinary'de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.