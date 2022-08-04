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    MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdılar

    Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, adını kullanarak müşterileri kandırmaya çalışan iş yerlerini ifşa edeceğini söyleyerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:54
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    MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdılar

    TV8 ekranlarında sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın başı, adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlarla dertte.

    Takipçilerinden gelen şikayetlerle harekete geçti

    Takipçilerinden gelen şikayetlerle harekete geçen Yalçınkaya, adını kullanarak müşteri çekmeye çalışanlar mekanları ifşa edeceğini söyledi.

    "Emek hırsızlığına karşıyız"

    Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet Şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız." ifadelerini kullandı.

    "Hangi mekanlarsa bana yazın isimlerini, ifşa edeceğim"

    Yalçınkaya, ''Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.

    MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yı kızdırdılar #1

    MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yı kızdırdılar #2


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