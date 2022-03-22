MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan itiraf! 'Danilo çok üzülecek...'

'MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, "Danilo mu, Mehmet mi" sorusuna yanıt verdi.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor.

Yarışmanın heyecan dolu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda.

Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansıyor.

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayımlanan programının bu haftaki konuğu oldu.

Demirkol, programın 'O mu, bu mu?' kısmında Somer Sivrioğlu'na 2 seçenek sunarak birini tercih etmesini istedi.

SOMER ŞEF SEÇİMİNİ YAPTI

Mehmet Demirkol'un "Danilo mu, Mehmet mi?" sorusuna kahkaha atarak "Buna cevap vermem oraya girmem" diyen Somer Sivrioğlu, ardından, "Ama şunu söyleyeceğim; Mehmet ile bizim dostluğumuz çok farklı. Benim de hayatımın çok farklı dönemlerinde gelişmiş bir dostluğumuz var. Danilo biraz daha küçük olduğu için, yoldaş olarak Mehmet demek daha doğru. Danilo kırılmaz ama onu da ayrıca çok severim" ifadelerini kullandı.