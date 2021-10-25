MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun zayıf hali şaşırttı! Şimdiki halinden eser yok, manken gibi...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Sivrioğlu'nun zayıf hali, görenleri hayrete düşürdü.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sempatik tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sydney'de marka haline gelen bir Türk restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Sivrioğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunan ünlü şef, son olarak gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaştı.

ZAYIF HALİYLE ŞAŞIRTTI

Sivrioğlu, arkadaşı Levent Selahattin Pınar'la dağda kaydığı kareye, ''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık.'' notunu düştü.

Sivrioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulurken zayıf halini ilk kez gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

''ŞEFİM SİZİ TANIYAMADIK''

Ünlü şefin takipçileri, "Şefim hangisi sizsiniz tanıyamadım", "Ben çözemedim hangisi sizsiniz" şeklinde yorumlar yağdırdı. İşte Somer Sivrioğlu'nun zayıf hali...