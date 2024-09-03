MasterChef Kaan'ın eşini gören büyülendi, kızını gören imrendi! "Maşallah Team Özdemir" MasterChef 2024 sezonu yarışmacılarından Kaan Özdemir, aile pozları ile sosyal medyada beğeni topladı.

Editör: Yağmur Dinç

MasterChef 2024 sezonu tam gaz devam ediyor.

16 kişinin yarıştığı serüvende her hafta 1 aday hayallerine veda ediyor.

Bu sezon adından söz ettiren birçok yarışmacı sosyal medyada görünür oldu.

O isimlerden biri de MasterChef Kaan Özdemir...

EŞİ VE KIZI İLE POZLARI

Aslen Sivaslı olan ancak Antalya'da ikamet eden Battal Kaan Özdemir, çeşitli ülkelerde aşçılık yaptı.

2023 yılında eşi İren ile hayatını birleştiren 36 yaşındaki Kaan Özdemir'in, Eva Bella adında bir kızı bulunuyor.

Aile pozları Instagram'da beğeni toplayan Özdemir Ailesi, MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekiyor.

İşte o pozlar...