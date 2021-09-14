MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 13 Eylül düelloyu kazanan isim...

MasterChef 13 Eylül yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi çiğ böreği yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...

MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

Kaptanlık oyunu için künefe yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.

Künefeyi rakiplerine göre daha iyi yapan Dilara, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Dilara, Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.

Akabinde Dilara ve Hamza arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan çiğ börek yapmalarını istedi.

Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.

İşte 13 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...

13 EYLÜL KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de son olarak kaptanlar düellosu ekrana geldi. Şefler, düelloda kaptanlardan çiğ börek yapmalarını istedi. Fakat bu sefer farklı olarak beş adet çiğ börek, tek tek yapılacaktı ve değerlendirilecekti.

Yarışmacılara, ilk olarak onar dakika süre verildi. Bu süre içinde kaptanlar, hamur ve iç malzemeyi hazırladı. Sonrasında verilen 15 dakika sürede iki kaptan ilk çiğ böreklerini hazırlayıp şeflere sundu.

İlk turda kazanan Dilara oldu. Sonrasında kaptanlar, hemen ikinci çiğ böreği hazırlamaya başladı. İkinci ve üçüncü turda da Dilara kazandı. Böylece Dilara, kaptanlar düellosunu kazanarak takımına büyük avantaj sağladı.

MASTERCHEF TAKIM KADROLARI

MAVİ TAKIM: Dilara (takım kaptanı), Eren, Sergen, Tahsin, Milhan, Ateş, Mert, Azize

KIRMIZI TAKIM: Hamza (takım kaptanı), Şükrü, Hasan, Emre, Burcu, Mustafa, Tunahan, Safanur