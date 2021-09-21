MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 20 Eylül düelloyu kazanan isim...

MasterChef 20 Eylül yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi lokma tatlısını yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...

MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

Kaptanlık oyunu için künefe yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.

Tavuk Kievski'yi rakiplerine göre daha iyi yapan Azize, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Azize, Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.

Akabinde Azize ve Hamza arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan lokma tatlısı yapmalarını istedi.

Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.

İşte 20 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...

20 EYLÜL KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlar düellosunda istenilen lokma tatlısında puanlama, lezzete beş puan, istenilen şekilde hazırlanmış lokmalar için birer puan şeklinde oldu.

Yarım saat içinde en lezzetli ve en çok lokmayı yapan kaptan, düelloyu kazanacaktı.

Süre sonunda şefler, değerlendirmelerini yaptı. Gecenin son oyununda kaptanlar düellosunu kazanan isim Hamza oldu.

HAFTANIN KADROLARI

MAVİ TAKIM: Azize (K), Eren, Sergen, Burcu, Mert, Mustafa

KIRMIZI TAKIM: Hamza (K), Araz, Emre, Milhan, Dilara, Şükrü