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    MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...

    MasterChef 27 Eylül yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi İzmir bombasını yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:07
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    MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...

    MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

    Kaptanlık oyunu için menemen yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.

    Tadımların ardından kaptanlık oyununu Tahsin kazanırken, Burcu da kırmızı takım kaptanı oldu.

    Akabinde Tahsin ve Burcu arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan İzmir bombası yapmalarını istedi.

    Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.

    İşte 27 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...

    27 EYLÜL KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

    İki kaptan, 30 dakika içerisinde en iyi İzmir bombasını yapmak için yarıştı.

    Şefler yapılan tadımın ardından alınan kararı duyurdu. Oy birliği ile MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim Tahsin oldu.

    MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim... #1

    MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

    Bu hafta MasterChef Türkiye'de yeni takımlar şöyle kuruldu;

    MAVİ TAKIM: Tahsin (Kaptan), Hasan, Eren, Sergen, Dilara, Mert, Azize, Pelin

    KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Araz, Şükrü, Emre, Mustafa, Milhan, Safanur, Ateş

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