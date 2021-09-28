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MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...

MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...

MasterChef 27 Eylül yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi İzmir bombasını yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...