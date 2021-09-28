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- MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...
MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 27 Eylül düelloyu kazanan isim...
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 09:07
MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.
Kaptanlık oyunu için menemen yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.
Tadımların ardından kaptanlık oyununu Tahsin kazanırken, Burcu da kırmızı takım kaptanı oldu.
Akabinde Tahsin ve Burcu arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan İzmir bombası yapmalarını istedi.
Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.
İşte 27 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...
27 EYLÜL KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
İki kaptan, 30 dakika içerisinde en iyi İzmir bombasını yapmak için yarıştı.
Şefler yapılan tadımın ardından alınan kararı duyurdu. Oy birliği ile MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim Tahsin oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI
Bu hafta MasterChef Türkiye'de yeni takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Tahsin (Kaptan), Hasan, Eren, Sergen, Dilara, Mert, Azize, Pelin
KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Araz, Şükrü, Emre, Mustafa, Milhan, Safanur, Ateş