MasterChef kaptanlar düellosunu kim kazandı? 6 Eylül düelloyu kazanan isim...

MasterChef 6 Eylül yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanları, düelloyu kazanmak için en iyi ciğer sarmayı yapmaya çalıştı. Peki kaptanlar düellosunu kim kazandı? İşte düelloyu kazanan isim...

MasterChef 2021 sezonunda şef adaylarının heyecan dolu mücadelesi devam ediyor.

Kaptanlık oyunu için tantuni yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda şeflerin seçimi ile belirlendi.

Soğuk baklavayı rakiplerine göre daha iyi yapan Hasan, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Hasan, Kırmızı takım kaptanı olarak Safanur'u seçti.

Akabinde Hasan ve Safanur arasında kaptanlık düellosu için kollar sıvandı. Şefler final turunda yarışmacılardan ciğer sarma yapmalarını istedi.

Programın son dakikalarını kaçıran seyirciler, Masterchef kaptanlar düellosunu kim kazandı? Düelloyu hangi yarışmacı kazandı? sorularını araştırıyor.

İşte 6 Eylül Masterchef kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF 6 EYLÜL KAPTANLAR DÜELLESONU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Hasan ile Kırmızı takım kaptanı Safanur, ciğer sarma yaparak challenge’ı kazanmaya çalıştı. Bu yemek için kaptanlara verilen süre 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabakları değerlendirdi.

Oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef’te kaptanlar düellosunu kazanan isim Hasan oldu.