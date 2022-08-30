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    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar..

    TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve takımları belli oldu..
    • 30.08.2022 - 09:17
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    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan 55. bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.Yarışmacılar kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

    Kırmızı ve mavi takım kaptanlığı için şeflerin verdiği yemeği en iyi şekilde yapan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ellerinden geleni yaptılar.

    Kaptan olmak isteyen yarışmacılar hünerlerini sergileyerek en lezzetli tabaklarını hazırladı.Peki dün ekranlara gelen kaptanlık oyununu kimler kazandı? Sosyal medyada gündem olan kaptanlık oyununu kazanan iki isim belli oldu.

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak isim Metin oldu.Metin mavi takıma Melih, Büşra, Yağız, Onur, Görkem, Serpilay, Dilan ve Burak'ı seçerek takımını oluşturdu..

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar.. #1

    Bu hafta kırmızı takıma kaptanlık yapmaya hak kazanan isim Kıvanç oldu.Kıvanç takımına Çağatay, Gamze, Tayfun, Barış, Ayaz, Kaan, Fatma Nur ve Burak Kaya'yı seçti.

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar.. #2


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