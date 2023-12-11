MasterChef kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e veda eden isim... TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden isim izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte 10 Aralık MasterChef'e veda eden yarışmacı...

ensonhaber.com

Bu akşam Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşan MasterChef All Star, heyecan dolu bir eleme oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Programın hayranlarının merakla beklediği "10 Aralık MasterChef'te kim elendi?" sorusu, izleyicilerin dikkatini çekti.

Bu hafta eleme potasında bulunan yarışmacılar Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara, şeflerin kendilerinden istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için mücadele ettiler.

Eleme gecesinde, toplamda üç farklı oyun oynandı ve yarışmacılar puanlarını topladılar.

Oyunların ardından en düşük puana sahip yarışmacı, MasterChef yarışmasına veda etti.

İşte 10 Aralık MasterChef’e veda eden isim…

10 Aralık MasterChef'te kim elendi?

MasterChef eleme gecesinde son tura kalan Cemre ve Dilara arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Toplam 3 oyunun sonunda Dilara 54, Cemre ise 50.5 puan topladı.

Bu durumda yarışmaya veda eden isim eski şampiyon Cemre oldu.