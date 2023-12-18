MasterChef kim elendi? 17 Aralık MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı... Büyük finale kısa bir zaman kala, MasterChef All Star'da bir isim daha hayallerine veda etti. Performansıyla göz dolduran başarılı yarışmacı, gözyaşlarıyla elendi.

ensonhaber.com

MasterChef All Star heyecanı her hafta yeni bir gerginlikle devam ediyor.

Yarışmacılar, MasterChef olma yolundaki hırslı mücadelelerine ara vermeden devam ederken, her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor.

Bir hafta daha geride kaldı. Geçtiğimiz hafta Cemre’nin elenmesinin ardından yarışmacılar, adlarını final sekizine yazdırmak için adeta ter döktüler.

Bu hafta eleme potasına giren isimler arasında Esra, Barbaros, Batuhan ve Dilara bulunuyordu.

Gecenin sonunda en başarısız tabağı sunan yarışmacı, hayallerine veda etti.

MasterChef'te kim elendi?

Gecenin birincisi topladığı 37,5 puan ile Batuhan oldu, Barbaros ise 35 puan topladı. Sona kalan Esra ve Dilara arasında toplam 36 puana ulaşan Esra potadan kurtuldu. Böylece MasterChef All Star’a veda eden isim Dilara oldu.