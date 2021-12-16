MasterChef konuğu Survivor Ayşe kimdir? Son halini görenler şaşırıyor...

MasterChef'e konuk olan Düzceli Survivor Ayşe yeniden merak konusu oldu. Yarışmanın izleyicileri Survivor Ayşe kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...

Survivor 2021 yarışmacılarından olan ve üçüncülükle tamamlayan Ayşe Yüksel, MasterChef'in yeni bölüm konukları arasında bulunuyor.

Yarışmada adından sıkça söz ettiren Yüksel, 2000 yılında doğdu ve birçok spor dalında başarısını sürdürüyor.

Dış çekim bölümünde Düzce'ye giden MasterChef ekibi, Survivor Ayşe'yi de konuk aldı. İzleyiciler Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki MasterChef konuğu Survivor Ayşe Yüksel kimdir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel aslen Düzceli.

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

İşte Survivor Ayşe'nin son hali...