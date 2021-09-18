MasterChef konuğu Uğur Taşdemir kimdir? Su Savaşları Uğur Taşdemir hakkında...

TRT Belgesel kanalında yayımlanan Su Savaşları'nda yer alan Uğur Taşdemir bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Peki Uğur Taşdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef, bu akşamki bölümünde konuk isimleri ağırlıyor.

TRT'de yayınlanan su yolu açma çalışmalarının belgeselleştirilerek izleyiciye sunulduğu Su Savaşları'nın sevilen ismi Uğur Taşdemir, MasterChef 18 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme konuk oluyor.

Programın takipçileri Uğur Taşdemir kimdir, kaç yaşındadır? Su Savaşları Uğur Taşdemir aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

Peki Uğur Taşdemir kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

MASTERCHEF KONUĞU UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat'ta doğan Aykut Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Ancak eğitimini aldığı bölümden ziyade tiyatroya ilgisi olduğu için bu alanda çalışmalar yapmaya devam etti.

Uğur Taşdemir, 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer aldı ardından Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu.

Şehir Tiyatrosu'nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005'te Çığır Sahne'de, 2006'da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de rol aldı.

Uğur Taşdemir, tiyatro hayatına devam ederken, ünlü oyuncu Adile Naşit'in kardeşi ve kendisi de oyuncu olan Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesi ile seslendirme alanına yoğunluk verdi. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme dersleri verdi.

Kendinin hazırladı Sürç-i Lisan isimli talk show programının da sunuculuğunu yapan ve birçok sanatçıyı konuk olarak ağırlayan Uğru Taşdemir, Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını attı.