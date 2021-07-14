MasterChef kuralları değişti! Şefler yeni formatı duyurdu

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye 2021'de format değişikliğine gidildi.

Masterchef Türkiye, ikinci tur elemeleriyle devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format açıklandı.

Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Peki MasterChef artık nasıl olacak? İşte yeni formata dair detaylar...

ÜST TURA GEÇİRME HAKKI

Somer Sivrioğlu, "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi. Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" dedi.

ŞEFLER MEMNUN

Sivrioğlu'nun "Bazen çok iyi iki tabak geliyor, arada fark bulamıyorsun. Birini alsan diğerine yazık oluyor. O yüzden bu değişiklikten çok mutluyum" sözleri sonrası diğer şefler de bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.