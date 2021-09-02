MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 1 Eylül MasterClass ödülü

MasterChef jürileri tarafından gerçekleştirilen sezonun ikinci Masterclass'ında kazanan kişi ve ödül merak ediliyor. Peki Masterclass'ı kim kazandı, ödül neydi? İşte 1 Eylül MasterChef detayları...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef'in 1 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, sezonun ikinci MasterClass heyecanı yaşandı. Bu sefer yarışmacılara makarna ve baklava MasterClass’ı verildi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, konuyla ilgili tüm deneyimlerini, bilgilerini yarışmacılara aktarmaya çalıştı.

3 jüri üyesi tarafından verilen derslerin ardından yarışmacılar her zamanki gibi kıran kırana bir mücadele verdi. Programın seyircileri ise MasterClass'ı kimin kazandığını araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 1 Eylül MasterChef MasterClass ödülü neydi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam, ilk olarak Danilo Zanna şefin vereceği MasterClass ekrana geldi.

MasterClass'ta Danilo şef, makarna yapımı ve teknikleri hakkında tüm detayları yarışmacılara anlatırken Somer şef, ev yapımı baklava ile ilgili bilgiler verdi.

MasterClass'ın ardından yarışmacıların yapacağı ilk yemek makarna oldu. 20 dakikalık süre sonunda birbirinden farklı makarnalar şeflerin beğenisine sunuldu.

İlk olarak makarna yapımında en başarılı sekiz yarışmacı seçildi. Bu yarışmacılar; Sergen, Emre, Tahsin, Burcu, Hamza, İbrahim, Milhan, Şükrü oldu.

İkinci bölümde ise sekiz yarışmacı, baklava yapımında kapıştı. 45 dakikalık sürede en iyi baklavayı yapan yarışmacı, MasterClass'ı kazandı. Süre sonunda tadım yapan şefler, finale üç ismi çağırdı. Bu isimler İbrahim, Burcu ve Tahsin oldu.

Gecenin üçüncüsü Burcu olurken Tahsin ikinci oldu. MasterClass'ı kazanan isim ise İbrahim oldu.

1 EYLÜL 2021 MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?

MasterChef Türkiye'de ikinci MasterClass'ta kazanan yarışmacıya verilecek ödülü Somer şef açıkladı. MasterClass'ı kazanan isme, kahve makinesi verilecekti.

Böylece İbrahim, kahve makinesini kazanan isim oldu.