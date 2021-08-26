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MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü

MasterChef jürileri tarafından gerçekleştirilen sezonun ilk Masterclass'ında kazanan ve ödül merak ediliyor. Peki Masterclass'ı kim kazandı, ödül neydi? İşte 26 Ağustos MasterChef detayları...