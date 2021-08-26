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    MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü

    MasterChef jürileri tarafından gerçekleştirilen sezonun ilk Masterclass'ında kazanan ve ödül merak ediliyor. Peki Masterclass'ı kim kazandı, ödül neydi? İşte 26 Ağustos MasterChef detayları...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 21:48
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    MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü

    MasterChef'te bugün sezonun ilk MasterClass'ı 3 jüri üyesi tarafından verilen dersler sonrasında yarışmayla tamamlanıyor.

    Mehmet Şef kırmızı et için kuzunun nasıl ve nereden parçalanması gerektiğini anlatırken, Danoli Şef pişirme tekniklerini anlattı. Somer Şef ise şişte kebap tarifini paylaştı.

    Programın seyircileri MasterClass yarışmasını kimin kazandığını araştırıyor.

    Peki, MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef MasterClass ödülü neydi? İşte ayrıntılar..

    MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

    MasterChef MasterClass'ı kimin kazandığı ve ne ödül alacağı henüz belli değil. MasterChef MasterClass'ı kazanan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    MasterChef MasterClass ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü #1

    MasterChef MasterClass ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterClass ödülü #2

     

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