MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Eylül MasterClass ödülü

MasterChef jürileri tarafından gerçekleştirilen sezonun üçüncü Masterclass'ında kazanan kişi ve ödül merak ediliyor. Peki Masterclass'ı kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Eylül MasterChef detayları...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de, takımların mücadelesi devam ediyor.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme adayı olmamak için kıran kırana bir mücadele sergilerken, dün ekrana gelen bölümde ise Masterclass vardı.

Yarışmacıların en sevdiği bölüm olan masterclass, keyfili ve eğitici yönüyle dikkati çekiyor.

Dün yayınlanan bölümde, Mehmet Yalçınkaya kesim ve ayıklama dersi verdi.

Ardından ise Somer Sivrioğlu, tabak sunumu hakkında detaylı bilgileri anlattı.

Bu gelişmelerin üzerine programın seyircileri, MasterClass yarışmasını kimin kazandığını araştırıyor.

Peki, MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 7 Eyül MasterChef MasterClass ödülü neydi? İşte ayrıntılar..

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

İlk turda yarışmacılardan deniz mahsüllerini kullanarak, yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Yarışmacılara verilen ürünler ise deniztarağı, somon ve karides oldu.

Yarışmacılara bu turda 30 dakika süre tanındı. Süre bitiminde ilk turda başarı olan isimler açıklandı. Final turuna kalanlar; Dilara, Şükrü, Azize, Burcu, Eren, Emre, Safanur, İbrahim oldu. Bu turun en başarılı yarışmacısı ise Azize oldu.

Final turunda ise yarışmacılardan Fransız mutfağından Sole Meunière yapmaları istendi. Yemeklerin değerlendirmesini yapan 3 şef, sonuçları açıklandı.

Buna göre final turunda en çok beğenilen tabakları hazırlayan isimler Burcu ve Eren oldu. Bu iki yarışmacı arasında gecenin en iyi tabağını hazırlayan ve MasterClass'ı kazanan Eren oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ta kazanan yarışmacıya verilecek ödül şefler tarafından açıkladı. MasterClass'ı kazanan isme; hediye çeki verildi.