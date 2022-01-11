MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu sevgilisi ile öyle pozlar verdi ki...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu sevgilisi ile öyle pozlar verdi ki...

MasterChef programında jüri olan Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, babası gibi şef olma yolunda ilerliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yalçınkaya, sevgilisi ile adından söz ettirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef yarışması, sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma, yeni bölümleriyle seyircisine keyfiler anlar yaşatıyor.

Yarışma dışında da jüri üyeleri dikkati çekerken, Mehmet Yalçınkaya'nın babacan tavırları ön plana çıktı.

Zaman zaman sert olan ama herkese babacan yaklaşan Yalçınkaya'nın 2 erkek ve 1 kız çocuğu bulunuyor.

Kızı Sude ile reklam filminde yer alan Yalçınkaya'nın oğulları ise babalarının yolundan ilerlemeye devam ediyor.

Ünlü şefin oğlu Utku Yalçınkaya babası gibi şef olma yolunda ilerlerken, sosyal medya kareleriyle gündem oldu.

UTKU YALÇINKAYA VE SEVGİLİSİNDEN AŞK DOLU POZLAR

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan, babasının yolunda ilerliyor ve onun kurduğu aşçılık okulunda eğitim alıyor.

Babası ve diğer ağabeyi gibi aşçılığa meraklı olan Utkan Yalçınkaya, çeşitli eğitimler almaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor.

Babasına olan benzerliği ile dikkatleri çeken genç aşçı, sevgilisi ile olan karelerini sosyal medyadan yayınlandı.

Utkan Yalçınkaya'nın aşk dolu kareleri ve sevgilisinin güzelliği takipçilerinin dikkatini çekti.

AĞABEY - KARDEŞ AYNI MESLEKTE

Mehmet Yalçınkaya'nın 3 çocuğundan biri olan Emre Yalçınkaya, tıpkı Utkan gibi babasına olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Yalçınkaya, babasının izinden giderek hayatını gastronomiye adadı.Işık Üniversitesi'nde okuyan Emre Yalçınkaya, babasının restoranında çalışıyor.