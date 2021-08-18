MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz hakkında bilgiler

Severek izlenen MasterChef Türkiye'de, ana kadroya giren 13. kişi belli oldu. Ana kadronun 13. yarışmacısı Mert Yılmaz'ın hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef Mert kimdir?

TV8 ekranlarında uzun zamandır devam eden ve herkesin gönlünde taht kurmayı başaran MasterChef yarışması, dün akşamki bölümüyle yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu, eğlenceli sunumlarıyla izleyicileri ekrana kilitlediği yarışmada dün, kazandibi yapıldı.

Kazandibini en iyi şekilde yapmayı başaran yarışmacılar ilk 6'ya kaldı ve ana ürünün işkembe olduğu bir yaratıcılık yemeği yapmaya çalıştı.

Yaratıcılık yemeğini en iyi yapan Mert Yılmaz ise ana kadroya girmeyi başardı.

Bunun akabinde, Mert Yılmaz'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 13. ana kadro yarışmacısı Mert Yılmaz hakkında bilgiler…

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

29 yaşında olan Mert Yılmaz aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yaptığını ancak geçen ay işinden ayrıldığını belirtti.

Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelen Mert, 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yapmış ardından sekiz yıl ara vermiş.