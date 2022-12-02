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    MasterChef Metin'in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! 'Bir içim su Maşallah'

    MasterChef 2022 sezonunun başarılı yarışmacılarından Metin Yavuz, özel hayatıyla gündem oldu. MasterChef Metin'in nişanlısını görenler, güzelliğine hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:40
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    MasterChef Metin'in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! 'Bir içim su Maşallah'

    MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı...

    MasterCher yarışmacısı Yavuz, bu sezon ana kadroya seçilen ilk isim oldu.

    Birçok kez mavi takımın kaptanı olan Metin, başarılı aşçılığı kadar yakışıklılığı ve beyefendiliği ile daha şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

    Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken MasterChef Metin’in nişanlısı ile kareleri ise beğeni topladı.

    Metin'in müstakbel nişanlısı

    24 yaşında olan Metin Yavuz, 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Ünlü yarışmacı, evlilik için hazırlanıyor.

    Yarışma sonrası nikah masasına oturacak olan çiftin aşk pozlarıni görenler beğenmeden geçemiyor.

    İşte MasterCher Metin Yavuz'un sevgilisi...

    MasterChef Metin in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! Bir içim su Maşallah #1

    MasterChef Metin in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! Bir içim su Maşallah #2

    MasterChef Metin in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! Bir içim su Maşallah #3

    MasterChef Metin in müstakbel nişanlısı güzelliğiyle mest etti! Bir içim su Maşallah #4


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