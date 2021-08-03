MasterChef Milhan kimdir? MasterChef 2021'in ikinci ana kadro yarışmacısı Milhan Erdem hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, sezonun 2. ana kadro yarışmacısı seçilen Milhan Erdem'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Milhan Erdem kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

2 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümle birlikte MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı Milhan Erdem oldu.

Temmuz ayı başında başlayan eleme turlarında rakiplerini eleyerek final turuna geçmeye hak kazanan Milhan Erdem, günün en yaratıcı tabağını hazırlayarak ana kadroya girmeyi başardı.

Peki MasterChef Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 ikinci ana kadro yarışmacısı Milhan Erdem hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF 2021 MİLHAN ERDEM KİMDİR?

2001 yılında dünyaya gelen Milhan Erdem, 2019 yılında Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslen Kütahya Tavşanlılı olan Erdem, yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışan MasterChef Milhan, daha önce Kırgızistan’'a eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazanmıştır.

2019 yılında Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

FİNAL TURUNA NASIL KALDI?

Birinci turda kendi uyarladığı yeşil sos eşliğinde avakadolu muz ve et içerikli bir yemek hazırlayan Erdem, üç evet alarak üçlü düello turuna geçmeye hak kazanmıştır.

Acem pilavı hazırlamaları istenen ikinci turda, Ömer Araz ve Ömer Yücel Avşar ile yarışmıştır. Şeflerin kararına göre verilen süre sonunda, en başarılı tabağa imza atan Milhan Erdem olmuştur.