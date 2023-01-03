Petrol
85.96
0.06%
Euro
19.9542
-0.03%
Dolar
18.7141
0.01%
Altın
1.108
0.99%
Borsa
5661
0.00%
Bitcoin
318.580
0.58%
BTXN Coin
6.36
3.24%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!

    Yaklaşık 6 aydır yayında olan MasterChef 2022'de yol sonu gözüktü. MasterChef final tarihi belli oldu. Peki MasterChef son bölüm ne zaman? Ne zaman bitecek? İşte final bölümü...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!

    TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna devam ediyor.

    Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şef koltuğunda oturduğu programda yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor.

    Şef önlüğünün sahibi ve MasterChef şampiyonu olmak isteyenler mutfakta ter döküyor.

    MasterChef 2022 sezonu ise yavaş yavaş sona yaklaşıyor. 4 yarışmacıdan son 2'ye kalanlar büyük finalde karşılaşacak ve şampiyon belli olacak.

    İzleyiciler ise final bölümü ne zaman, MasterChef ne zaman bitecek merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi! #1

    MasterChef 2022 ne zaman bitecek?

    Survivor 2023'ün 15 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu. Buna göre, MasterChef finalinin 14 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor.


    Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti
    Dünya

    Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?
    Gündem

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir