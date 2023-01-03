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- MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!
MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!
Yaklaşık 6 aydır yayında olan MasterChef 2022'de yol sonu gözüktü. MasterChef final tarihi belli oldu. Peki MasterChef son bölüm ne zaman? Ne zaman bitecek? İşte final bölümü...
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 09:26
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, 2022 sezonuna devam ediyor.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şef koltuğunda oturduğu programda yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor.
Şef önlüğünün sahibi ve MasterChef şampiyonu olmak isteyenler mutfakta ter döküyor.
MasterChef 2022 sezonu ise yavaş yavaş sona yaklaşıyor. 4 yarışmacıdan son 2'ye kalanlar büyük finalde karşılaşacak ve şampiyon belli olacak.
İzleyiciler ise final bölümü ne zaman, MasterChef ne zaman bitecek merak ediyor. İşte ayrıntılar...
MasterChef 2022 ne zaman bitecek?
Survivor 2023'ün 15 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu. Buna göre, MasterChef finalinin 14 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor.