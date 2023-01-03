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MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!

MasterChef ne zaman bitecek? İşte final tarihi!

Yaklaşık 6 aydır yayında olan MasterChef 2022'de yol sonu gözüktü. MasterChef final tarihi belli oldu. Peki MasterChef son bölüm ne zaman? Ne zaman bitecek? İşte final bölümü...