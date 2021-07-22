MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüm fragmanında!

MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüm fragmanında!

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, TV8 yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine programın hayranları, MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, haftanın beş günü izleyici karşısına çıkıyor.

Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Ancak ilgiyle takip edilen yarışma, bu hafta kanalın yayın akışında yer almayınca programın sıkı takipçileri, ''MasterChef bu hafta yok mu, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki MasterChef bu akşam var mı, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE BU HAFTA NEDEN YOK?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, jüri koltuğunda ise dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye yarışması, bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana bir süre ara verdiği tahmin ediliyor.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bayram sonrası MasterChef'in yeni bölümleri ile yayınlanması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı sonunda 25 Temmuz Pazar akşamı MasterChef yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.