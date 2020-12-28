MasterChef Özgül kimdir? MasterChef dördüncüsü Özgül Coşar hayatı ve kariyeri..

MasterChef Türkiye’de çeyrek finale kalan tek kadın yarışmacı Özgül Coşar, elenmesinin ardından merak konusu oldu. MasterChef dördüncüsü olan Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında...

27 Aralık Pazar gecesi MasterChef yeni bölümde eleme heyecanı yaşandı. Finale çok az bir zaman kala yarışmacılar, MasterChef önlüğüne isimlerini yazdırabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Altı aylık mücadele sonunda MasterChef'i dördüncü olarak bitiren Özgül hayallerine veda ederken yarışmaya devam eden isim Emir oldu.

Gıda Mühendisi olan Özgül, enerjisi ve farklı dokunuşlarıyla MasterChef'te sevilen isimler arasına girdi. Peki, MasterChef dördüncüsü Özgül kimdir, Özgül kaç yaşında, nereli, işte merak edilenler..

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA’da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

MASTERCHEF 2020 FİNALİSTLERİ

MasterChef’te çeyrek final haftasında ilk finalist bu hafta oyunları kazanan ve daha çok puan toplayan Serhat olmuştu. Sonrasında ise kalan üçlü arasında dün akşam oynanan oyunlarda başarılı olan Barbaros, yukarı çıkan ikinci yarışmacı oldu. Son olarak ise Emir, Özgül ile yaptığı düelloları kazanarak MasterChef’in son finalisti oldu.