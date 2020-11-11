MasterChef para ödülünü kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te 25 bin lira kazanan yarışmacı hangisi?

MasterChef para ödülünü kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te 25 bin lira kazanan yarışmacı hangisi?

MasterChef Türkiye yarışmasında 10 Kasım'a özel olarak Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. En iyi menüyü yapan takımdan bir oyuncu 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye 10 Kasım Salı günü ekranlara özel bir bölümle geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede jüri üyeleri en iyi menüyü yapan takımı belirlerken, takım oyunu sonrası üçlü turda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan biri final anında 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istenen ana kadro yarışmacıları arasında bu menüyü en iyi yapan takım Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı takım olarak mavi takım seçildi ve 25 bin TL'lik ödül için yarışmaya hak kazandı.

ÖDÜL OYUNU İÇİN HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Bu akşam ekranlara gelen Masterchef programında Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı.

Menüde yer alan lezzetler ve kazananları;

Fava kazanan takım: Mavi takım

Kuşkonmaz kazanan takım: Kırmızı takım

Ispanaklı börek kazanan takım: Kırmızı takım

Etli bamya kazanan takım: Mavi takım

İrmik helvası kazanan takım: Mavi takım

25 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Mavi takımın yarışmacıları Esra, Özgül, Ayyüce, Ebru ve Serhat yarıştı.

Ödül oyunu ikinci turu dört etaptan oluşuyor. Her turda en az puanı alan yarışmacı eleniyor.

Bu şekilde başlayan oyunun ilk etabında taze baharatlar sıvı şeklinde yarışmacılara tattırıldı. Bu etapta en az bilen Serhat oldu ve elendi. Özgül ile Esra dokuzar, Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek bir üst tura çıktı.

İkinci etapta yarışmacıların gözleri kapatıldı ve çeşitli peynirler tattırıldı. Ve yarışmacılardan bu peyniri doğru tahmin etmeleri istendi. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve elendi. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti.

ESRA MI, AYYÜCE Mİ?

Üçüncü etapta ise yarışmacılara çeşitli sorular soruldu. Soruların cevaplarını en az doğru tahmin eden Özgül elenirken finale Ayyüce ile Esra kaldı.

Son etapta ise çorba tadımı vardı. Mehmet şef tarafından çok çeşitli ürünler kullanılarak yapılan çorbanın tadına bakan yarışmacılar, içinde neler olduğunu bilmeye çalıştı.

22 adet ürün olan bu çorba içinde neler olduğunu yarışmacılar tek tek tahmin etmeye başladı. İki yarışmacı da yedişer ürünü doğru bildi. Bu durumda şefler, yarışmacılara onar saniye süre verdi.

Esra, son tahminiyle ödülü kazanan yarışmacı oldu.