MasterChef para ödülünü kim kazandı? 24 Kasım MasterChef'te 25 bin lira kazanan yarışmacı hangisi?

MasterChef para ödülünü kim kazandı? 24 Kasım MasterChef'te 25 bin lira kazanan yarışmacı hangisi?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 25 bin liralık büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele şefler yaptıkları kritik tadımın ardından kazanan ismi belirledi.

MasterChef Türkiye’de 24 Kasım Salı akşamı ödül oyunu düzenlendi. MasterChef para ödülünü kazanan isim son bölümün final anında belli oldu. Peki, MasterChef’te 25 bin para ödülünü kim kazandı?

Her hafta oynanan ödül oyununda iki takım yarışmacıları mücadele ediyor, daha sonra ise kazanan takım yarışmacıları arasında bireysel performans devreye giriyor. Ödül oyununu kazanan yarışmacı ise 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 24 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan birbirinden lezzetli makarnalar istedi.

Yarışmacıların yaptığı makarnalar Deniz Mahsullü Ravioli, Bolognese Soslu Taliatelle, Trüf Mantarlı Parmesanlı Makarna ve Porçini Pappardelle oldu. Şefler yarışmacılardan tezgahları değiştirmesini istediler. Bu ani karar yarışmacıları şaşırttı ve bir hayli zorladı.

Şeflerin tadımı sonrası MasterChef ödül oyununun ilk turunu kazanan takım mavi takım oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 107. bölümünde Uğur, Serhat, Ebru ve Özgül finale kalırken, kırmızı takım ödüle veda etti.

Yarışmacılar arasından en iyi orman meyveli tartı yapan isim gecenin sonunda 25 bin TL'yi almaya hak kazandı.

Ödül oyununda mavi takım üst tura çıkarken şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim Özgül oldu.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

36 yaşındaki Özgül Coşar aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA’da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar,bir dönem butik pastane işletmiştir.

Şu anda çalışmadığının fakat mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade eden Özgül Coşar, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri olmaya hak kazanmıştır.